Dieci chilometri di fuga a folle velocità, contromano sulla superstrada, sotto l’effetto della cocaina e con una dose lanciata dal finestrino. È accaduto la scorsa notte a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, dove un 28enne di Casal di Principe è stato arrestato dopo un inseguimento dai tratti cinematografici. Tutto ha inizio intorno all’una, quando la centrale operativa riceve una segnalazione dai carabinieri della stazione di Varcaturo: un uomo a bordo di una Fiat Panda si trova in sosta nell’area di servizio lungo la SS7 Quater, poco dopo l’uscita di Licola. Alla vista dei militari, l’autista non esita: ingrana la marcia, immette l’auto contromano sulla superstrada e si dà alla fuga.

Parte così un inseguimento ad alta velocità lungo circa dieci chilometri. Durante la corsa, l’uomo tenta più volte di speronare l’auto dei carabinieri nel disperato tentativo di seminare gli inseguitori. La centrale operativa allerta immediatamente le altre pattuglie presenti in zona. Il fuggitivo viene infine intercettato in via Lago Patria. Con una manovra repentina, i militari riescono a farlo accostare. Ne nasce una breve colluttazione, al termine della quale l’uomo viene bloccato e arrestato. Poco prima di essere fermato, aveva lanciato un involucro contenente una dose di cocaina, recuperata successivamente dai carabinieri. Trasferito all’ospedale di Pozzuoli, il 28enne è risultato positivo alla cocaina. Oltre all’arresto, per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

