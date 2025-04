Dal 17 al 19 aprile, il centro commerciale Campania di Marcianise si veste di magia e fantasia, trasformandosi in un vero e proprio “Wonder Village”, un villaggio delle meraviglie pensato per far brillare gli occhi di bambini e famiglie. Ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, piazza Campania diventerà il cuore pulsante dell’iniziativa, ospitando laboratori creativi, spettacoli e coloratissime attività pasquali. Tra le esperienze più attese ci sono i laboratori di pittura su uova giganti, dove i piccoli artisti potranno esprimere la propria creatività, e le girandole colorate, simbolo di allegria e leggerezza. I dolcissimi coniglietti pasquali saranno a disposizione per scattare foto nel Selfie Garden, creando ricordi teneri e divertenti per tutta la famiglia. Per i più avventurosi, una caccia alle uova guiderà i bambini alla scoperta degli indizi nascosti tra i negozi, su entrambi i piani del centro. Il premio? Una dolce sorpresa da portare a casa, come ricompensa per il loro spirito di esplorazione. Ogni giornata si concluderà in grande stile con la Parata dei Conigli, in programma dalle 17 alle 18: mascotte e ballerini sfileranno tra le vetrine coinvolgendo i presenti in un allegro Flashmob nella centrale Piazza Campania.