Un appuntamento di grande impatto civile e culturale attende Marigliano: giovedì 24 aprile 2025, alle 19:30, presso la chiesa dell’Annunziata a Marigliano, si terrà un incontro pubblico con Mamadou Kouassi, il migrante la cui storia reale ha ispirato il film Io Capitano di Matteo Garrone, vincitore di numerosi premi internazionali. L’evento, dal titolo “Che fine ha fatto il Capitano?” e che fa parte del festival “Risonanze Filosofiche” , sarà un momento di dialogo e riflessione sui temi della migrazione, dei diritti umani e della dignità delle persone in movimento. A moderare l’incontro sarà Alessio Malinconico, che guiderà il racconto e le riflessioni con l’ospite.

Promosso dall’associazione culturale Oltremarigliano, dalle parrocchie Santa Maria delle Grazie e Sacro Cuore, da Spazio Mautone, in collaborazione con YaBasta RestiamoUmani, l’evento si pone come uno spazio necessario per ascoltare una testimonianza vera, lontana dalle narrazioni stereotipate, restituendo voce, volto e profondità a una delle storie più rappresentative del nostro tempo. Attraverso le parole di Kouassi, i partecipanti potranno superare i confini geografici e culturali, per riscoprire il senso della solidarietà, dell’umanità condivisa e del coraggio di chi attraversa il mare nella speranza di una vita migliore. “Perché il mare non ha confini. E in fondo, siamo tutti migranti in questo universo infinito”. L’ingresso è gratuito.