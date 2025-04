Incendia motorino e minaccia di farsi esplodere, arrestato 56enne

Prima incendia un motorino, poi minaccia di farsi saltare in aria con una bombola di gas. E’ successo ieri a Torre Annunziata, dove la polizia ha arrestato per incendio doloso un uomo di 56 anni con precedenti anche specifici. Per lui è scattata la denuncia anche per procurato allarme. I poliziotti sono intervenuti in via Avallone per la segnalazione di un incendio. Qui hanno trovato una squadra di vigili del fuoco intenta a spegnere le fiamme provenienti da un motociclo parcheggiato nei pressi di uno stabile, i cui condomini si stavano riversando in strada. Mentre provvedevano a mettere in sicurezza le persone, gli agenti hanno visto un uomo scendere da un appartamento con una bombola di gpl legata al collo. Dopo essersi fermato all’ingresso della palazzina, ha iniziato a minacciare di far esplodere l’edificio. Gli agenti hanno provato immediatamente ad avvicinarsi ma l’uomo è salito nel suo appartamento e, affacciandosi dalla finestra, ha continuato a minacciare i presenti. I poliziotti, con l’ausilio di altre volanti del commissariato di Torre Annunziata e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno fatto evacuare tutti i condomini dallo stabile e hanno cinturato l’area per mettere in sicurezza i passanti. Dopo aver provato a far desistere l’uomo, con l’ausilio di personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, delle unità operative pronto intervento e di due negoziatori della Questura di Napoli, sono entrati nell’abitazione e lo hanno bloccato, scoprendo anche che era stato lui ad incendiare il motociclo sotto l’edificio.