Violento incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una fabbrica di solventi, situata nell’area industriale di Pascarola, nel comune di Caivano. La fabbrica, la Chimpex Industriale, è specializzata nella produzione di prodotti chimici e si trova all’interno della zona industriale di Caivano, un’area densamente popolata da aziende. Il rogo ha subito attirato l’attenzione della cittadinanza, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, suscitando grande preoccupazione tra i residenti.

Sul posto, immediatamente intervenuti, i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme, ma le operazioni sono rese più complesse dalla presenza di sette silos di solvente all’interno dello stabilimento, materiale altamente infiammabile che potrebbe aggravare la situazione. Le autorità locali stanno monitorando costantemente l’andamento dell’incendio, che sembra essere stato circoscritto, ma non ancora completamente spento. Le prime informazioni emerse dall’intervento dei carabinieri indicano che, fortunatamente, all’interno della fabbrica non risultano esserci persone ferite. I circa 70 dipendenti della Chimpex erano riusciti a fuggire in tempo e non sono stati coinvolti nell’incendio. Nonostante ciò, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno proseguendo con le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le autorità comunali, intanto, hanno lanciato un appello alla cittadinanza, invitando a prendere precauzioni in vista della diffusione del fumo. La Commissione Straordinaria del Comune di Caivano ha suggerito di tenere chiuse porte e finestre, evitare di raccogliere prodotti dall’orto e limitare le uscite all’indispensabile. Si teme che l’aria possa essere contaminata a causa dei materiali chimici coinvolti nell’incendio. Al momento le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I carabinieri stanno cercando di accertare se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre cause alla base dell’incendio. In ogni caso, l’allarme resta alto, e le autorità continuano a monitorare l’evolversi della situazione. Nel frattempo, i residenti e le aziende della zona sono stati avvisati e le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno fino a quando non si avrà il completo controllo della situazione.