Incidente stradale a Pasquetta, Comiziano prega per Emanuele

COMIZIANO (Nello Lauro ) – È una comunità col fiato sospeso quella di Comiziano, stretta in un abbraccio di preghiera e speranza per Emanuele, il giovane di 18 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di Pasquetta. Il ragazzo, in sella al suo scooter, si è scontrato con un’automobile mentre percorreva via Cinque Vie, nel tratto di strada al confine tra i Comuni di Cicciano e Comiziano. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto, causando traumi importanti. Soccorso prontamente, Emanuele è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, per poi essere trasferito al Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Nel corso della giornata di ieri, tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà apparsi sui social: amici, conoscenti, compagni di scuola e semplici cittadini hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia, unendosi in un unico grande coro di sostegno. Anche l’amministrazione comunale di Comiziano ha voluto far sentire il proprio affetto con un messaggio pubblico. In serata, durante una celebrazione eucaristica particolarmente sentita, l’intera comunità si è riunita in chiesa per una preghiera dedicata a Emanuele. Tra i presenti anche i suoi compagni di classe, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza con la forza silenziosa della presenza.