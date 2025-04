Irpinia, auto finisce contro un muro: madre e figlia in ospedale

Nel pomeriggio di ieri un incidente stradale in località Fontana Madonna a Frigento, in Irpinia. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada andando a impattare contro un muro. Alla guida del veicolo una donna di 30 anni, residente nel comune irpino, che viaggiava insieme alla figlia minorenne. Le due sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Madre e figlia sono state trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, dove si trovano tuttora sotto osservazione. Secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita, ma i sanitari mantengono la prognosi riservata per motivi precauzionali. Sul posto, oltre ai soccorritori, i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.