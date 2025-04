In un canale di scolo invaso dal fango, nascosta alla vista e in evidente sofferenza, una cagna gravida stava dando alla luce i suoi cuccioli. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, poco prima delle 19, in via Traversa Torelli, a Mercogliano. A notare l’animale in difficoltà è stato un passante che ha prontamente allertato i soccorsi. La squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, giunta tempestivamente sul posto, ha subito avviato le operazioni di recupero. In uno scenario complesso e carico di tensione, i pompieri si sono calati nel canale per trarre in salvo la cagna e i suoi tre cuccioli, appena venuti al mondo. Due dei piccoli sono stati ritrovati ancora in vita, infreddoliti ma aggrappati alla speranza. Purtroppo per il terzo cucciolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche un veterinario, per prestare le prime cure, e la Polizia Municipale di Mercogliano, che ha garantito il supporto logistico. La madre e i cuccioli sopravvissuti sono stati subito trasferiti presso la clinica veterinaria di Torrette di Mercogliano.