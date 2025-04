Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata, nella serata di ieri, in un tentato omicidio nel cuore di Napoli. Un 18enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’allarme è scattato quando alla Sala Operativa è giunta una segnalazione dall’Ospedale Vecchio Pellegrini: un uomo era arrivato al pronto soccorso con gravi ferite da arma da taglio. Immediato l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vicaria-Mercato.

Gli accertamenti sul posto hanno permesso di ricostruire l’accaduto: l’aggressione si era verificata poco prima in via Bari, dove, al culmine di una discussione, il giovane avrebbe colpito la vittima con più fendenti al torace e alla clavicola, ferendola in modo grave e mettendone in serio pericolo la vita. Grazie a un’attività d’indagine rapida e mirata, i poliziotti sono riusciti a identificare l’aggressore e a rintracciarlo in breve tempo. Il ragazzo è stato tratto in arresto e condotto in custodia. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno inoltre rinvenuto, nascosto in un cassonetto dell’immondizia di via Bari, il coltello utilizzato nell’aggressione. L’arma è stata posta sotto sequestro.