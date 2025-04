Un litigio nato per motivi di viabilità si è trasformato in un episodio di violenza urbana. È accaduto questa notte a Bagnoli, dove un uomo è stato aggredito con un martello al culmine di una discussione per un parcheggio in via Russolillo. La vittima, un 34enne incensurato residente nel quartiere di Pianura, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con un trauma cranico e una frattura. I medici hanno disposto per lui una prognosi di 40 giorni. L’uomo è attualmente ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bagnoli, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’aggressione, al momento ancora ignoto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’assalitore avrebbe agito dopo un alterco sorto per questioni legate alla sosta dell’auto, per poi colpire violentemente la vittima con un oggetto contundente, probabilmente un martello. Gli inquirenti stanno ora vagliando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona e proseguono con l’ascolto di eventuali testimoni, nella speranza di risalire all’identità dell’aggressore.