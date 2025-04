Stavano assistendo alla processione della Madonna dell’arco quando sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati da un uomo al culmine di una lite scoppiata tra donne: è successo ieri a Napoli. Le vittime, entrambi uomini, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari ma, per fortuna, non sono in pericolo: uno è stato portato nell’ospedale del Mare di Ponticelli e l’altro al Vecchio Pellegrini. Tutto è successo in via Tappia e secondo quanto si è appreso i feriti hanno 23 e 31 anni: il primo è stato trasferito all’ospedale del Mare, l’altro al Vecchio Pellegrini. Il 31enne ha riportato una lesione a un’arteria ed è ricoverato nell’ospedale Vecchio Pellegrini. Il 23enne invece è stato ferito all’occhio sinistro: la pallottola gli ha provocato una frattura all’orbita e anche per lui si è reso necessario il ricovero. I due, ascoltati dagli investigatori, hanno riferito di non conoscersi e che si trovavano lì con i propri familiari per assistere alla processione quando è scoppiata una lite tra alcune donne. Poco dopo è arrivato l’uomo che ha sparato i colpi. La Polizia di Stato, in particolare gli agenti del commissariato Vicaria, sta cercando di ricostruire nei minimi particolari il movente e la dinamica dell’accaduto.