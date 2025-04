Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 90 “delle Puglie”, nel tratto compreso tra Ariano Irpino e Savignano Irpino, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una macchina operatrice impegnata nel trasporto eccezionale di pale eoliche, un’autovettura e un furgone della stessa ditta, adibito a mezzo di scorta. L’allarme è scattato intorno alle 18:50, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino, che hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della macchina operatrice ha perso il controllo del mezzo, urtando violentemente sia l’auto in transito che il furgone di scorta. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento del macchinista e dell’autista dell’autovettura, immediatamente soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore a causa della mole dei mezzi coinvolti e della complessità del recupero. La viabilità è rimasta fortemente rallentata, con deviazioni e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e coordinato la gestione del traffico veicolare.