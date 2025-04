Magia e Cioccolato: al Vulcano Buono c’è la fabbrica di Willy Wonka

Non occorre trovare il biglietto d’oro e non serve essere Charlie Bucket per entrare nella “Fabbrica di Cioccolato” del “Vulcano Buono” di Nola. Bisogna avere solo la giusta fantasia e la voglia di farsi avvolgere dal mondo magico ridisegnato in un intero piano del centro, lungo 2mila metri quadrati. Ad accogliere grandi e piccini il solito Wonka, padrone della fabbrica, visionario ed eccentrico cappellaio matto col piglio e la follia tratteggiata dalla penna di Roald Dahl nel 1964 e poi riproposto da Gene Wilder e Johnny Depp in due fortunate pellicole cinematografiche. Non mancano gli Oompa Loompa, ben 20 simpatici e giovanissimi animatori con i tipici abiti a strisce, che portano per mano genitori e figli nel lungo percorso che attraversa 9 stanze in cui si trova l’inimmaginabile. Un tour nella fantasia che dura ben 40 minuti e dove le sorprese si susseguono, con una regia sapiente che non lascia nulla al caso. Un mondo fantastico, dominato da scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato. Il percorso si sviluppa con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Si tratta di una “Fabbrica di Cioccolato” surreale, animata da macchinari fantastici e meraviglie inaspettate. E se i piccoli sorridono e sognano dall’inizio alla fine, i genitori sembrano ancora più entusiasti, stando al successo registrato da quando si sono aperti i cancelli della fabbrica. E che resteranno aperti, dall’ingresso Positano, al primo piano, fino al 4 maggio.

UN VULCANO IMMERSIVO – Nel percorso evolutivo da Centro Commerciale a Shopping City, il colosso che troneggia nella piana nolana con il profilo del vulcano più famoso del mondo, diretto da Guglielmo Cirillo, sta letteralmente cambiando il paradigma delle realtà commerciali. E lo sta facendo da quando, due anni or sono, DeA Capital e AMCO rilevarono un centro in enormi difficoltà per riportarlo oggi in una dimensione di competitività e produttiva da record. “La visione prospettica di ciò che devono diventare queste strutture, che stiamo anticipando e proponendo al nostro pubblico – spiega Cirillo – ci pone in una condizione di vantaggio e ci sta premiando. I numeri esprimono il gradimento, ma più di ogni altra cosa, ci convincono quotidianamente che quello che mettiamo in campo è ciò di cui hanno voglia le famiglie. Coloro i quali sono i principali fruitori di queste vere e proprie mini città dello shopping, dove è possibile trovare ogni cosa, vivere un’esperienza immersiva, umanamente appagante per tutti i componenti del nucleo familiare. Le novità e i progetti sono tanti, ciò che siamo oggi è solo una parte di quello che saremo domani”.

COSTI E ORARI FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Dal lunedì al venerdì: dalle 16 alle 21; Sabato, domenica e festivi: dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 21

Biglietto intero: € 10,00 (+ diritti di agenzia per la prevendita che darà il diritto al “salta la fila”)

Biglietto ridotto per bambini con altezza inferiore a 100 cm: € 8,00

Infante in età pre-deambulante: gratuito

Diversamente abili: gratuito (paga solo l’accompagnatore)

Biglietti disponibili su GO2.IT, TICKETONE.IT e presso la biglietteria in loco.