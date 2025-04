Ora è ufficiale: Gaetano Bocchino sarà in corsa per le prossime elezioni amministrative a Marigliano. Il candidato del centrosinistra lancia un appello a tutti i cittadini: “Proviamoci, insieme. Per una Marigliano migliore. Ne abbiamo davvero bisogno”. Bocchino racconta di un impegno politico nato da ragazzo, come risposta spontanea al senso di impotenza che spesso frena la voglia di cambiamento nelle persone comuni. Oggi, spinto dall’incoraggiamento di tanti amici e cittadini e consapevole della complessità della situazione amministrativa, sceglie di non tirarsi indietro. “Con coraggio, determinazione e competenza – dichiara – voglio trasformare il sogno giovanile in realtà: costruire una Marigliano dove sia bello vivere, pensata per i giovani e per chi ha più bisogno di sostegno”. Un grazie speciale è andato ai tanti che, in queste prime ore, gli stanno manifestando affetto e supporto per quella che definisce “una straordinaria avventura” al servizio della città. La candidatura di Bocchino è sostenuta da una coalizione composta da Partito Democratico, Azione, Per, Impegno Civico e Insieme Marigliano. “Con grande senso di responsabilità – ha aggiunto – affronto questa sfida per voi, per noi, per la nostra Marigliano. È il momento di crederci. Io ci credo, e sono certo che insieme possiamo farcela”.