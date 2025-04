Mazza di legno e coltello da 24 centimetri: denunciati due giovani

Controlli a tappeto dei carabinieri nella notte tra le strade di Torre del Greco e Pollena Trocchia: l’azione decisa dei carabinieri si inserisce nel piano straordinario di contrasto all’emergenza giovanile, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, illegalità e devianza. A Torre del Greco, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato sorpreso mentre percorreva via Nazionale alla guida di una Lancia Musa, ma alla vista della pattuglia non si è fermato. Ne è nato un inseguimento ad alta tensione lungo le strade cittadine, terminato solo dopo due chilometri in viale Europa, dove l’auto è stata finalmente bloccata. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto un manico in legno lungo 45 centimetri, ritenuto arma impropria e sequestrato sul posto. Per il 22enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. A Pollena Trocchia, invece, i carabinieri della locale Tenenza hanno fermato un 20enne in piazza Amodio. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello lungo 24 centimetri, nascosto tra gli abiti. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero.