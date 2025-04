Meteo Pasqua e Pasquetta: dove splende il sole e dove piove

Un’Italia a due velocità meteorologiche quella che si prospetta per la domenica di Pasqua 2025, secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del portale www.iLMeteo.it. Da una parte, il Nord sotto la morsa delle piogge portate da una perturbazione anglo-francese; dall’altra, il Centro-Sud baciato dal sole e con temperature miti che toccheranno i 25°C in alcune località del Meridione.

NORD: INSTABILITA’ E PIOGGE SPARSE – Le prime piogge sono attese già da sabato sulle regioni del Nord-Ovest, in particolare su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, con nevicate sulle Alpi oltre i 1.800 metri. Domenica mattina il tempo peggiorerà ulteriormente, con piogge in Versilia, Liguria e Lombardia, e una graduale estensione verso il resto del Nord e la Toscana nel pomeriggio. Le temperature massime resteranno leggermente sotto la media, con un’eccezione per l’Emilia Romagna, dove si potrebbero raggiungere i 22°C. Previsti venti di scirocco sulle Alpi, in Sardegna e sulla Liguria.

CENTRO-SUD: SOLE E CLIMA PRIMAVERILE – Ben diverso il quadro al Centro-Sud, dove la Pasqua si preannuncia serena e primaverile: cieli perlopiù sgombri e temperature massime fino a 25°C, in particolare in Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Proprio nell’isola, però, è atteso un peggioramento in serata con nuvole in arrivo da Ovest.

PASQUETTA: RISCHIO ACQUAZZIONI – Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, si prevede un tempo instabile quasi ovunque. Al mattino piogge su Sardegna, Toscana e alto Lazio, con un’instabilità che colpirà anche il Trentino-Alto Adige e la Sicilia nel corso della giornata. Secondo le stime, la probabilità di pioggia sarà compresa tra il 70% e l’80% su Toscana, Umbria, Sardegna, zone interne del Lazio e Triveneto.

IL METEO IN CAMPANIA – La circolazione atmosferica che si instaurerà sul Mediterraneo nel weekend di Pasqua e nella giornata di Pasquetta non sarà penalizzante per la nostra regione. L’instabilità si manterrà piuttosto lontana da noi. L’unico disturbo sarà l’arrivo di una nuvolosità medio alta che potrà a tratti offuscare il cielo nella giornata di Pasqua e qualche episodico piovasco nel pomeriggio della Pasquetta. Le temperature saranno nel complesso miti e la ventilazione meridionale.