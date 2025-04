Ha chiamato i carabinieri dicendo che qualcuno lo stava minacciando poi ha interrotto la conversazione senza indicare l’indirizzo. I militari della compagnia di Giugliano sono riusciti comunque ad individuare l’abitazione a Giugliano, ma una volta giunti sul luogo l’uomo che aveva chiamato si è barricato in casa. Un atteggiamento che ha insospettito gli investigatori. Da una finestra subito dopo vedono volare via un piccolo involucro che poi si scoprirà contenere cocaina. I militari comprendono che la chiamata al 112 è stata probabilmente conseguenza di uno stato di alterazione e provano a convincere l’inquilino a lasciarli entrare. Basterà qualche minuto e la porta si spalancherà. I carabinieri in casa troveranno altre dosi di cocaina, denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto da sommare a quei 27 grammi di cocaina lanciati dalla finestra. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne del posto che poi è stato portato in carcere.