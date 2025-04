Dormivano ignari, mentre qualcuno li osservava: è quanto accaduto a una coppia in vacanza a Napoli, che ha scoperto microcamere nascoste nella propria stanza in una struttura turistica all’Arenella. La struttura è stata sospesa per 60 giorni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Napoli, su proposta del commissariato Vomero, a seguito dell’intervento degli agenti avvenuto lo scorso 14 marzo. La coppia aveva segnalato alla Polizia la presenza di due microcamere nascoste nella stanza che aveva affittato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno confermato il sospetto: nella camera da letto e nel bagno erano effettivamente installati due dispositivi di registrazione, perfettamente funzionanti e ben occultati. Una scoperta inquietante, che ha fatto scattare immediatamente le indagini. Gli operatori hanno sequestrato le microcamere e avviato i procedimenti del caso. Alla luce dei gravi elementi emersi, l’autorità di pubblica sicurezza ha deciso la sospensione dell’attività di locazione turistica per 60 giorni, come misura cautelare per tutelare la privacy e l’incolumità degli ospiti.