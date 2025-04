Napoli, aperta la nuova stazione Centro Direzionale della Linea 1

La rete metropolitana di Napoli si arricchisce di un tassello strategico con l’apertura della stazione Centro Direzionale della Linea 1, operativa da ieri pomeriggio. Questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, hanno effettuato un sopralluogo per verificare il funzionamento della nuova fermata. Situata nel cuore della City partenopea, la nuova stazione porta a venti il numero delle fermate lungo il tracciato della Linea 1 e rappresenta un importante passo avanti per la mobilità cittadina, consentendo di collegare in pochi minuti il centro storico con l’area degli uffici.

MANFREDI: “STAZIONE STRATEGICA” – Soddisfatto il sindaco Manfredi, che ha sottolineato il valore della nuova infrastruttura: “Dopo un lungo lavoro, abbiamo finalmente aperto la stazione Centro Direzionale, strategica sia per i tanti residenti della zona sia come snodo chiave nel nostro progetto di mobilità. Nei prossimi mesi apriremo la stazione Tribunale e continuiamo a lavorare per l’obiettivo principale: il collegamento con l’aeroporto di Capodichino”. Manfredi ha inoltre annunciato un piano di riqualificazione per l’intera area del Centro Direzionale, che punta a trasformarlo in un polo di aggregazione anche oltre l’orario d’ufficio. “Vogliamo che diventi un luogo vivo, con spazi moderni, eventi e un’offerta serale per i cittadini”, ha aggiunto.

“METRO CHE COLLEGA AEROPORTO, STAZIONE E PORTO” – Anche l’assessore Cosenza ha evidenziato l’importanza strategica della fermata: “Questa stazione non è solo un vantaggio per il Centro Direzionale, ma diventa anche un nodo chiave per chi arriva dall’area Est della città. Stiamo studiando un biglietto integrato parcheggio-metro per incentivare l’uso della Linea 1”. Cosenza ha inoltre confermato che la prossima apertura sarà la stazione Tribunale, mentre il collegamento con l’aeroporto di Capodichino è previsto entro giugno 2027. “Napoli sarà la prima città al mondo con una metropolitana che collega aeroporto, stazione ad alta velocità e porto”, ha concluso.