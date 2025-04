La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore si accende di significato a Napoli, dove mercoledì 23 aprile, alle 15:30, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato si trasformerà nel cuore pulsante della cultura cittadina. Un evento corale e inclusivo, nato dal Patto per la lettura della città di Napoli, che coinvolge oltre 170 realtà tra istituzioni, scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali e cittadini. Un impegno condiviso per promuovere la lettura come strumento di libertà, consapevolezza e democrazia.

VOCI, STORIE E PAROLE: IL PROGRAMMA – Il pomeriggio si aprirà con l’accoglienza del pubblico in piazza Mercato da parte del Bibliobus della cooperativa sociale Progetto Uomo, con letture itineranti per tutte le età. A seguire, l’iniziativa “Invito al viaggio”, proposta dalla Società dei Naturalisti in Napoli, introdurrà riflessioni legate all’ambiente. Protagonista anche il “Reading Forcella”, promosso dalla biblioteca Annalisa Durante, che darà voce ai “Tazebao della legalità nella Nea-polis di ieri e di oggi”: letture e testimonianze sui diritti civili e le vittime innocenti della criminalità, con la partecipazione di autori, attori, studenti e familiari delle vittime. Un focus speciale sarà riservato alla lettura nella prima infanzia (0-6 anni), con il lancio del progetto “Dal Polo 0-6 Annalisa Durante alla Rete cittadina della lettura 0-6 per la legalità”, finanziato dal Cepell. Un’occasione per confrontarsi sull’importanza dell’educazione precoce, della lettura condivisa e della giustizia riparativa.

CULTURA E TERRITORIO: LE STORIE CHE UNISCONO – Il tavolo “Area flegrea”, con l’associazione Leggere per…, proporrà la lettura de “Il ciliegio di nonno Ravi” di Valeria Alinovi e le “Storie d’aMARE”, realizzate dagli studenti in collaborazione con l’Università Parthenope per il progetto “Biblio Young Naples”. Chiuderanno l’evento gli interventi dell’associazione culturale Kolibrì, con “Verde premura”, e del Giardino liberato di Materdei, con le conclusioni affidate a Giuseppe De Stefano, segretario generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.