Napoli, scontro frontale tra moto: 59enne in prognosi riservata

Una tranquilla serata si è trasformata in dramma ieri, lungo via Santa Maria a Cubito, nel quartiere di Chiaiano a Napoli. Erano circa le 22 quando un violento incidente frontale tra due moto ha scosso la zona. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 59 anni, alla guida del proprio motociclo e diretto da Marano verso Napoli, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo a due ruote, guidato da un giovane di 24 anni, proveniente dalla direzione opposta. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità.

Ad avere la peggio è stato il motociclista più anziano, che ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i motocicli coinvolti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà eventuali responsabilità.