NOLA (Nello Lauro) – Un attimo di distrazione, il cuore in gola, la paura che prende il sopravvento. È quanto ha vissuto una donna questa mattina intorno alle 11, nel parcheggio del supermercato “Piccolo” di Nola sulla strada statale 7bis. Aveva appena terminato la spesa, e mentre sistemava con cura le buste nel bagagliaio della sua auto, un uomo si è avvicinato in silenzio alle sue spalle e, con un gesto rapido, le ha portato via la borsa, fuggendo via. Uno scippo fulmineo, in pieno giorno, che ha lasciato la vittima scossa e impaurita. Ma proprio in quel momento di smarrimento, si è attivata una rete silenziosa di solidarietà. Il personale del supermercato è intervenuto con prontezza, fornendole numeri utili, assistenza immediata e, soprattutto, avvisando tempestivamente le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti, una volante del commissariato di polizia di Nola ha avviato le ricerche. L’autore del furto, un 40enne di Saviano, è stato identificato, localizzato e denunciato grazie alla rapidità degli agenti. La refurtiva (portafogli e telefono cellulare) è stata recuperata poco dopo, con grande sollievo della donna. Accompagnata dal figlio al commissariato, la vittima è stata rassicurata dagli agenti e non ha esitato a ringraziarli pubblicamente: “La polizia di Nola è stata eccezionale. Precisi, attenti, tempestivi. Hanno coordinato tutto con cura e umanità. Non posso che dire grazie, di cuore”.