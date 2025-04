Vittoria fondamentale per il Nola che, battendo il Frocalcio in trasferta per 3-0, riconquista il quinto posto in classifica, approfittando della contemporanea sconfitta dell’Ercolanese a Sant’Anastasia. Un successo prezioso in chiave playoff, che i bianconeri potranno blindare domenica prossima davanti al proprio pubblico contro la Virtus Afragola. Mister Barone opta per un assetto offensivo e i suoi lo ripagano sin dai primi minuti: Liccardi e Lepre confezionano subito una clamorosa occasione da gol, sfumata di poco. È il preludio al vantaggio, che arriva al 17’ proprio grazie a Liccardi, pronto a ribadire in rete dopo una respinta del portiere Paparella. Due minuti più tardi, il Nola trova il raddoppio: cross perfetto di Masecchia dalla destra e incornata vincente di Lepre, che sigla il 2-0. I nolani continuano a spingere e sfiorano il tris prima dell’intervallo con Varsi e Filosa. In apertura di ripresa, è ancora Lepre a colpire: servito da Biason, l’ariete bianconero aggancia al volo e scaraventa il pallone sotto la traversa per il 3-0 che chiude virtualmente la partita. Il Nola continua a dominare, sfiorando anche la quarta rete con Filosa e Longo.

Grande soddisfazione a fine gara per mister Paolino Barone: “Prima di tutto vorrei complimentarmi con gli avversari per l’accoglienza e per come hanno giocato – ha dichiarato – non era affatto scontato. Abbiamo vinto come volevamo, ma adesso dobbiamo restare concentrati: contro la Virtus Afragola servirà la stessa voglia di vincere”. Grazie a questo successo e ai risultati favorevoli dagli altri campi, il Nola può ora gestire il vantaggio: domenica prossima, nell’ultima giornata di campionato, basterà anche un pareggio per staccare il pass definitivo per i playoff.

IL TABELLINO

FROCALCIO-NOLA 0-3

FROCALCIO: Paparella (68′ Nugnes), Di Leo, De Masi (46′ De Rogatis), Munno (58′ Grimaldi), De Rosa (52′ Hamit), Tulipano (58′ Andreozzi), Di Maio, Granata, Capparelli, Puzone, Falco.

Allenatore: Giacomo Pezzullo.

NOLA: Moccia, Masecchia (83′ Cacciatore), Mansi, Vitolo, Dell’Orfanello, Biason (74′ Acampora), Cozzolino, Varsi (68′ Longo), Filosa (77′ Caccavallo), Lepre, Liccardi (57′ Melillo). Allenatore: Paolino Barone.

Arbitro: Capone di Napoli (assistenti Rea di Nocera Inferiore e Trezza di Salerno).

RETI: 17′ Liccardi (N), 21′ Lepre (N), 46′ Lepre (N).

NOTE: ammonito Andreozzi (Frocalcio).