NOLA (nl) – Un altro colpo di scena. A poco meno di 24 ore dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni amministrative (domani alle 12) Giuseppe Tudisco, che solo recentemente aveva annunciato la sua candidatura a sindaco in quota Pd, ha ufficializzato il proprio ritiro dalla corsa elettorale, denunciando “logiche personalistiche e distruttive” che hanno minato alla base ogni tentativo di costruzione di un progetto politico autentico. Una decisione sofferta ma lucida, quella di Tudisco, che motiva così il passo indietro: “L’amore viscerale per la mia città mi aveva portato a superare ogni tipo di condizionamento personale. Ma la politica deve essere rispetto delle persone e dei valori. E in questa città, purtroppo, pochi sanno ancora portare avanti quella vera.” L’ex candidato sindaco ha voluto ringraziare apertamente cittadini, associazioni, imprenditori e rappresentanti politici che lo hanno affiancato in queste settimane, sottolineando il valore umano e culturale delle relazioni costruite. Ma ha anche denunciato senza giri di parole la presenza di “cattiveria pura, fine a sé stessa” e l’egemonia di una classe dirigente legata a metodi ormai obsoleti e incapace di operare con una visione collettiva. Il ritiro di Tudisco segue di pochi giorni quello di Luigi Caliendo, anche lui candidato a sindaco e poi ritiratosi il 17 aprile, con parole altrettanto dure: “Sono prevalse logiche di vendetta politica, trasversalismi e sfrenati personalismi. Nulla a che vedere con l’impegno pubblico per Nola”.

Una crisi profonda che investe l’intera area progressista, come certificato anche dalla nota ufficiale dei Giovani Democratici, che hanno annunciato la loro totale assenza dalla competizione elettorale. “Nonostante gli sforzi, siamo ancora lontani da un confronto basato su idee, valori e progettualità. Continueremo ad essere spina nel fianco di chi riduce i partiti a meri contenitori e mortifica la partecipazione”. I Gd hanno rivolto un ringraziamento sentito a Tudisco, definendolo esempio di garbo, dedizione e senso civico: “Persone come Giuseppe andrebbero tutelate e valorizzate. Confidiamo di costruire in futuro un’aggregazione tra quanti, come lui, rappresentano le migliori energie della città”. A Nola, intanto, il clima elettorale si fa sempre più incerto, segnato da tensioni interne, rinunce eccellenti e una base elettorale disorientata. Al momento i candidati ufficiali restano Andrea Ruggiero (Insieme per Nola) e Maurizio Barbato per Fratelli d’Italia. Salvo altre sorprese.