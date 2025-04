La sirena Partenope, Medea, Giasone. E poi: Ulisse, Antigone, Creonte e tanti altri ancora. Personaggi del mito che non hanno mai smesso di affascinare lettori e spettatori. Icone autentiche di “classicità”: saranno loro le protagoniste assolute della speciale “notte” del liceo classico dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” di Napoli-Vomero. Anche quest’anno il plesso di via Scarlatti ha aderito alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”, l’ormai tradizionale evento (giunto alla XI edizione), nato da un’idea del professore Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’associazione Italiana di Cultura Classica (nonché coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo), per promuovere e valorizzare la cultura classica (greca e latina). L’appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile, nei locali dell’istituto collinare. Due i turni di rappresentazioni: il primo andrà in scena dalle 18 alle 20; il secondo dalle 20,30 alle 22,30. La serata avrà come tema il Mediterraneo, il cosiddetto “Mare Nostrum”: un luogo simbolico d’incontro tra culture. Uno spazio infinito in cui riconoscersi. La strada attraverso la quale tentare di trovare la salvezza. L’istituto di Don Bosco aprirà dunque le proprie porte alla cittadinanza con i suoi giovani alunni che si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi ed all’esaltazione del valore formativo della cosiddetta “cultura classica”. Il tutto grazie allo sforzo organizzativo del dipartimento di Lettere. La “Notte Nazionale del Liceo Classico”, come da tradizione, offre anche l’occasione per conoscere l’Istituto Salesiano vomerese ed il relativo corso di studi. Un’opportunità concreta per chi deve iscriversi o per chi vuole semplicemente “rivedere” la sua vecchia scuola. Un appuntamento speciale, dunque, che celebra la tradizione e l’innovazione in una serata ricca di attività, dove il mondo della cultura classica prenderà vita in maniera originale e coinvolgente. Un modo alternativo e innovativo di “fare scuola” e di veicolare i contenuti. Molto più di una festa.