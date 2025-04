COMIZIANO (Nello Lauro) – Una sala consiliare gremita, una targa celebrativa, ma soprattutto un’ondata di affetto sincero per Paolino Napolitano, storico medico condotto e già sindaco di Comiziano, che ha recentemente compiuto 85 anni. Una cerimonia fortemente voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Severino Nappi, per rendere omaggio a un uomo che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento umano e professionale per l’intera comunità. Nel corso della manifestazione, che si è tenuta nella sala consiliare del Comune, è stata consegnata una targa celebrativa con la seguente motivazione: “L’impegno instancabile professionale e umanitario offerto con passione e generosità nei lunghi anni al servizio della comunità nell’esercizio della professione medica”.

“Un impegno instancabile, professionale e umanitario – ha sottolineato anche il sindaco Nappi – offerto con passione e generosità nell’esercizio della professione medica. Non solo un medico competente, ma una figura vicina, che ha saputo ascoltare, comprendere e offrire speranza”. Accanto al sindaco, il vice sindaco Giovanni De Luca ha sottolineato il valore della figura di Napolitano: “È stato l’ultimo baluardo storico del modo di fare professione medica. Napolitano ha incarnato con dedizione e amore la professione medica, lo premiamo come medico e come uomo, perché sempre vicino alla gente – e avendo lo studio in piazza era ancor più vicino alla gente. Un vero esempio di vicinanza e amicizia”.

Emozionato anche il figlio Francesco Napolitano, medico e professore universitario, che ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata, ricordando la dedizione assoluta del padre alla sua comunità: “Papà non ha mai detto di no a nessuno, era sempre pronto a intervenire, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ha fatto della medicina un servizio e una missione, mettendo sempre al centro la persona prima ancora del paziente. Per lui la comunità era una famiglia allargata”.

Tanti gli interventi che hanno arricchito il momento celebrativo, tra cui quello del parroco di Comiziano, che ha ricordato lo spirito di servizio del festeggiato, pronto ad aiutare in ogni momento del giorno e della notte. A rendere omaggio a Napolitano anche diverse autorità civili e sanitarie del territorio, tra cui Francesco Urraro, vicepresidente del Consiglio di Presidenza al Consiglio di Stato ed ex senatore, il direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud Ferdinando Primiano, i sindaci di Cicciano e Casamarciano, Giuseppe Caccavale e Clemente Primiano, l’ex sindaco di Visciano Pellegrino Gambardella e l’ex primo cittadino di Comiziano Lidio Alfieri. Un momento toccante, che ha celebrato una figura storica per Comiziano, non solo come medico ma anche come amministratore pubblico, avendo ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi dal 2009 al 2018. Un uomo che ha saputo unire competenza, umanità e spirito di servizio, lasciando un’impronta indelebile nella memoria del suo paese.