Ha aggredito una infermiera e ha provato a picchiare anche alcuni pazienti in attesa nella sala triage. E’ accaduto la notte scorsa al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Sono stati i carabinieri di Bagnoli ad intervenire e ad arrestare un 24enne srilankese già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era nel pronto soccorso, verosimilmente ubriaco quando ha aggredito un’infermiera causandole lesioni ritenute guaribili in 5 giorni. Durante l’intervento dei militari, ha provato ad aggredire alcuni pazienti in attesa. L’uomo è finito in manette e poi è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.