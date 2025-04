Si complica la corsa playoff per il Nola, che allo “Sporting Club” impatta 1-1 contro il Quarto al termine di una gara spigolosa, condizionata dal maltempo e chiusa con tanta amarezza. La squadra di mister Paolino Barone, priva di Vitolo, Avolio e Caccavallo, non riesce a capitalizzare il vantaggio firmato da Liccardi nel finale, facendosi riprendere nei minuti di recupero da Visconti.

LA PARTITA – Avvio energico per i bianconeri che già al 4′ sfiorano il gol con Longo, impreciso su punizione laterale. Al 18′ altra chance per il Nola: Lepre svetta sul secondo palo ma il colpo di testa finisce alto. Il Quarto si rende pericoloso allo scadere della prima frazione con un contropiede letale e Grasso che per un soffio non inquadra la porta. Nella ripresa la pioggia rende la gara frammentata e difficile da gestire, ma il Nola spinge alla ricerca del colpo grosso. La svolta arriva al minuto 87: cross dalla destra, Liccardi svetta più in alto di tutti e firma l’1-0. Sembra fatta, ma al 92′ sugli sviluppi di un corner, la difesa nolana si fa sorprendere e Visconti insacca il pari che gela lo Sporting. Con questo pareggio il Nola scivola al sesto posto, con quattro squadre racchiuse in appena due punti. Le ultime due giornate saranno decisive per conquistare un posto negli spareggi promozione.

LE DICHIARAZIONI – “Era una gara difficile e lo sapevamo – ha detto il tecnico nolano – Barone ma anche il campo pesante ci ha complicato i piani. Dopo una fase centrale sottotono, siamo riusciti a trovare il gol con determinazione. Purtroppo una disattenzione collettiva ci è costata cara. Questa era una partita cruciale e resta l’amarezza”.

IL TABELLINO

NOLA-QUARTO 1-1

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Mansi, Pepe, Dell’Orfanello, Biason (84′

Castagna), Cozzolino (71′ Mancini), Melillo (84′ Acampora), Filosa, Lepre (82′

Liccardi), Longo (71′ Varsi). A disposizione: Alcolino, Papa, De Luca, Masecchia.

Allenatore: Paolino Barone.

QUARTO: Cacciapuoti, Vanacore, Dommarco, Di Gennaro (87′ Franzese), D’Ascia,

D’Alessandro, Visconti, Conte, Grasso (63′ Di Costanzo), Romano, Carannante. A

disposizione: Creuso, Tartaglione, Coppola, Chirichella, Caputo, Dinacci, Ponti. Allenatore: Roberto Palumbo.

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata (assistenti Coiro di Sala Consilina e Ievolella

di Benevento).

Reti: Liccardi 87′ (N), Visconti 92′ (Q).

Note: ammoniti Pepe, Cacciatore e Biason per il Nola; ammonito Conte per il Quarto.