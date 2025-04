Pollena Trocchia, cade da una scala mentre lavora: muore 54enne

Tragedia sul lavoro avvenuta poco più di un’ora fa in via San Giacomo 7 a Pollena Trocchia dove un 54enne ha perso la vita dopo una caduta da una scala. La vittima, Giuseppe Scarpato originario di Massa di Somma, stava tinteggiando un’abitazione privata quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, non si esclude che Scarpato stesse lavorando in nero.