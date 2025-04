Un’azione concreta per valorizzare il patrimonio archeologico della Grande Pompei. Grazie a un’iniziativa congiunta tra il Comune di Torre Annunziata, il Parco Archeologico di Pompei e l’Eav, il turismo culturale si lega sempre di più alla mobilità pubblica, favorendo la promozione dei siti meno conosciuti. Due le novità principali: un biglietto Eav dedicato alla Villa di Poppea e una biglietteria per i ticket del Parco Archeologico di Pompei presso la stazione di piazza Garibaldi. La prima iniziativa, proposta dall’assessore al Turismo Alfonso Ascione, prevede la distribuzione di 10.000 biglietti del circuito “Urbano Napoli” con al centro l’immagine della Villa di Poppea e lo slogan “Visit Oplontis”. Un’idea nata per intercettare il flusso di turisti che transitano per Napoli e sensibilizzarli sulla ricchezza dell’area archeologica di Torre Annunziata. Il progetto rientra nel Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Eav per attività di co-marketing e si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione della “Grande Pompei”.

L’iniziativa è stata presentata presso la direzione generale Eav di Napoli alla presenza di Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, Umberto De Gregorio, direttore denerale di Eav, e Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.

“L’idea del ticket di viaggio con l’immagine di Oplontis nasce dalla volontà di supportare la promozione dell’area archeologica e intercettare i tantissimi turisti che arrivano nell’area metropolitana di Napoli. Torre Annunziata offre molto più della Villa di Poppea: promuovere Oplontis significa valorizzare anche il nostro centro storico e il patrimonio artistico della città” – ha dichiarato il Cuccurullo.

BIGLIETTI PER POMPEI A PIAZZA GARIBALDI – Parallelamente, è stato sottoscritto un accordo tra Eav e il Parco Archeologico di Pompei per l’attivazione di una postazione di vendita dei biglietti del Parco presso la stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi. Questo servizio permetterà ai visitatori di acquistare in anticipo i ticket ed evitare le lunghe code all’ingresso del sito archeologico. Una soluzione particolarmente utile dopo l’introduzione del limite giornaliero di accesso e del biglietto nominativo a Pompei, in vigore dallo scorso novembre. “Si tratta di un’ottima iniziativa che si inserisce nella nostra battaglia per la Grande Pompei, un progetto che punta a connettere il sito di Pompei con le ville suburbane di Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia” – ha spiegato Gabriel Zuchtriegel. “Ben venga ogni azione di promozione che aiuti a valorizzare l’intero territorio vesuviano”. Sulla stessa linea anche Umberto De Gregorio che ha sottolineato il ruolo dell’ente non solo come gestore della mobilità, ma anche come facilitatore culturale: “Essere coinvolti in questi progetti di promozione turistica è per noi motivo di orgoglio. La collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei apre nuove opportunità per migliorare i servizi ai visitatori e rendere la stazione di Garibaldi un vero hub per il turismo regionale”.