A Napoli arriva una soluzione innovativa per il rilascio dei passaporti. Il servizio, già attivo in diverse città italiane, è stato esteso anche al capoluogo campano grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e le Questure. Una novità che punta a ridurre i tempi di attesa e a rendere più accessibile la richiesta del documento. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “L’attivazione del servizio negli uffici postali della città rappresenta un passo importante per semplificare la vita ai cittadini. Oltre a ridurre il carico di lavoro delle Questure, questa alternativa consente un accesso più rapido ed efficiente alle richieste di passaporto”.

“ABBATTERE I TEMPI DI ATTESA” – Negli ultimi due anni, la domanda di passaporti è cresciuta esponenzialmente, soprattutto dopo la pandemia. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha evidenziato i progressi compiuti: “Nel 2023 i tempi di attesa per un passaporto erano di circa 80 giorni, nel 2024 siamo scesi a 15. Grazie alla partnership con Poste Italiane, il servizio arriva ora anche nelle località più remote e nelle grandi città, con l’ulteriore vantaggio della consegna a domicilio per chi ha esigenze particolari”.

LE 54 SEDI ABILITATE – Nella città di Napoli, in questa prima fase, le sedi abilitate al servizio sono 12: quelle di piazza Matteotti, 2, piazza Degli Artisti, 27, via Giulio Cesare, 99, via Bakù, 2, a Secondigliano, via Delle Repubbliche Marinare, 497, viale Colli Aminei, 36, via della Montana Spaccata, 2, a Soccavo, via De Meis, 86, via Catena, 83, corso Meridionale, 54, via Abate Minichini, 1, via Cassano, 169. Il servizio è disponibile anche in 42 uffici postali della provincia con meno di 15mila abitanti (da Monte di Procida a San Gennaro Vesuviano, dalle isole del golfo fino alla costiera sorrentina) coinvolti nel progetto Polis, che porta nei piccoli centri i servizi della pubblica amministrazione, riducendo il divario digitale e promuovendo la coesione sociale. “Poste Italiane ha sempre avuto un ruolo chiave nella vita dei cittadini. Ora, con il rilascio dei passaporti, offriamo un’ulteriore opportunità per semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa”, ha sottolineato Carlo Orefice, responsabile della Filiale di Napoli città di Poste Italiane.

IL SERVIZIO – Il processo di richiesta è semplice: basta prenotare online e recarsi in uno degli uffici abilitati con un documento d’identità, codice fiscale, due foto, il bollettino da 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. L’operatore raccoglierà i dati biometrici e trasmetterà la documentazione alla Questura di riferimento. Il passaporto potrà essere ritirato in sede o ricevuto direttamente a domicilio. Il servizio, già attivato a Milano e Firenze, ha registrato oltre 15mila richieste negli uffici postali delle grandi città e 29mila nei comuni del progetto Polis. Con più di 60mila pratiche concluse in 4mila uffici postali, Poste Italiane conferma il suo ruolo di protagonista nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi pubblici, puntando a una maggiore inclusione e accessibilità per tutti.