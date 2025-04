Proseguono serrati i controlli ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi, dove i carabinieri forestali di Roccarainola, in sinergia con l’esercito italiano-raggruppamento Campania, hanno portato a termine un nuovo intervento a tutela del territorio. Nel mirino dei controlli straordinari, disposti dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e coordinati con il supporto di Ciro Silvestro, incaricato dal Ministero dell’Interno per l’area critica, è finito un opificio situato nel territorio del comune di San Gennaro Vesuviano.

Durante il sopralluogo, i militari hanno riscontrato la presenza di un deposito incontrollato di imballaggi in materiale tessile, classificati come rifiuti speciali, derivanti dalla produzione artigianale svolta all’interno della struttura. Gli investigatori hanno inoltre accertato che il titolare dell’attività, un cittadino originario del Bangladesh, non era in grado di fornire alcuna documentazione sulle procedure di smaltimento dei rifiuti accumulati. Alla luce delle violazioni rilevate, il legale rappresentante dell’opificio è stato denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza delle normative in materia ambientale. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro penale del locale adibito a deposito e del materiale stoccato al suo interno.