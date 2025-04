ROCCARAINOLA (nl) – Centinaia di appassionati da tutta la Campania si danno appuntamento a Roccarainola per il 14° raduno di Auto, Moto e Vespe d’Epoca, promosso dall’associazione sociale e culturale “L’Incontro”. L’evento, divenuto una tradizione consolidata, si terrà giovedì 1° maggio 2025 nella centrale piazza San Giovanni. Una giornata all’insegna della memoria, della passione per i motori e soprattutto dell’amicizia, come ricorda lo stesso slogan che anima da sempre l’associazione: “Socializzare per realizzare”. Il programma è ricco: a partire dalle 8 si apriranno le iscrizioni gratuite per l’esposizione dei veicoli, accompagnate da foto e riprese a cura dell’associazione. Ad accogliere i partecipanti, una colazione offerta con caffè e cornetto, musica live e animazione. Alle 10:30 è prevista la tradizionale benedizione dei veicoli, seguita alle 11 dal corteo per le strade cittadine: un vero spettacolo per grandi e piccoli, con decine di veicoli storici in parata. A seguire, in piazza San Giovanni, aperitivo e buffet (ore 11:45) e, poco dopo, alle 12:15, l’attesa estrazione della lotteria a premi. Per chi vorrà prolungare la giornata in compagnia, alle ore 13:15 è previsto il pranzo su prenotazione, animato da tammurriate e pizzica, nel segno della convivialità e della tradizione. “Sedici anni sono tanti, e tra noi si è creato un rapporto speciale” dice Aniello Miele, presidente dell’associazione. “Ogni anno aspettiamo questo momento per ritrovare la gioia dello stare insieme. Il nostro spirito è l’amicizia, e il raduno è l’occasione per celebrarla”.