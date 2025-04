Un rocambolesco inseguimento tra le acque del fiume Garigliano e i campi circostanti si è concluso con l’arresto di un uomo di 47 anni, originario di Roma, accusato di aver rubato una barca a motore di sei metri ormeggiata presso il pontile di Baia Domizia, alla foce del fiume. Il furto è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 9:30, quando il proprietario dell’imbarcazione Maco-Marine ha notato due sconosciuti a bordo del suo natante, già con il motore avviato e in fuga dalle acque del pontile. Non ha perso tempo: ha immediatamente allertato il 112 e si è messo all’inseguimento dei malviventi, grazie all’aiuto di un amico che gli ha messo a disposizione un’altra barca.

L’inseguimento lungo il canale del Garigliano è stato seguito passo passo dai carabinieri della stazione di Sessa Aurunca, in costante contatto telefonico con la vittima. Sentendosi braccati e trovandosi in difficoltà per un guasto al motore, i ladri hanno deciso di abbandonare la barca e proseguire la fuga a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce nella vegetazione. Grazie alla precisa posizione fornita dalla vittima, i militari sono riusciti a intercettare e bloccare uno dei due fuggitivi, mentre l’altro è ancora attivamente ricercato. Il 47enne fermato, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La barca rubata è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. L’indagine prosegue per identificare e rintracciare il complice fuggito.