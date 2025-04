Il comune di Saviano si prepara a varare un importante intervento in materia di sicurezza e vivibilità urbana. Entro il prossimo mese di giugno entrerà infatti in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza, composto da 43 telecamere di ultima generazione collegate direttamente alla sala controllo presso il comando della Polizia Municipale.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Simonelli, coprirà in maniera capillare l’intero territorio comunale: dal centro storico alle periferie, passando per aree monumentali, zone di culto e altri punti strategici. “Gli obiettivi principali sono proprio questi – ha dichiarato il primo cittadino – prevenire i fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare, sorvegliando in tempo reale le zone con maggiori criticità o interessate da eventi rilevanti per l’ordine pubblico”. Oltre a garantire maggiore sicurezza per i cittadini, il sistema supporterà anche il mantenimento del decoro urbano e sarà utile per la repressione di atti illeciti, fornendo alle autorità informazioni dettagliate e continue. La segnaletica in loco indicherà le zone sottoposte a sorveglianza.

La nuova sala operativa, dotata delle tecnologie più moderne, consentirà sia la visualizzazione in tempo reale dei flussi video, sia l’accesso alle registrazioni per eventuali indagini successive. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 116.560,56 euro, con un cofinanziamento comunale di circa 130mila euro, per un investimento complessivo di 246.560,56 euro. I lavori sono stati affidati alla Cns Tech spa, azienda aggiudicataria dell’appalto.