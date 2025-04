Tragico incidente stradale, ieri sera, in Costiera Sorrentina: è morto un 30enne di Meta di Sorrento. Era in sella al suo scooter quando è finito contro un’auto, lungo la strada strada statale 163 Meta-Amalfi. Il passeggero dell’auto è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Indagini dei carabinieri della compagnia di Sorrento per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per esame autoptico.