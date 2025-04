Nella scorsa settimana, l’ufficio postale di Pomigliano d’Arco ha accolto con entusiasmo quattro classi dell’istituto comprensivo “Catullo-Sulmona”, protagoniste di una mattinata speciale all’insegna della filatelia e della riscoperta della scrittura a mano. In occasione dell’evento filatelico dedicato alle festività pasquali, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scrivere e affrancare cartoline realizzate da Poste Italiane per la Pasqua 2025, inviando così i propri auguri alle persone care. Alla cerimonia, tenutasi con l’annullo speciale del timbro filatelico dedicato alla Pasqua, erano presenti la dirigente scolastica Maria Rosaria Toscano (anche assessore all’Ambiente), l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Giovanni Russo e il vicesindaco Domenico Leone.

“Siamo molto grati a Poste Italiane – ha dichiarato la dirigente Toscano – per averci dato l’opportunità di far conoscere ai nostri studenti l’importanza della scrittura come mezzo per trasmettere emozioni. Ricevere una cartolina è come ricevere un regalo: inatteso, personale, indelebile. Sono sensazioni che la messaggistica digitale ha un po’ cancellato, ma che oggi i nostri ragazzi hanno potuto riscoprire”. I giovani studenti hanno seguito con attenzione le spiegazioni di Paola Esposito, referente provinciale di Filatelia per Napoli, mostrando grande interesse per l’universo dei francobolli, il loro valore simbolico e culturale.

“Ogni francobollo – ha spiegato l’assessore Russo – è una piccola opera d’arte, un tassello della nostra storia che parla di radici e identità. L’annullo filatelico è un gesto che imprime un evento nella memoria collettiva e lo proietta nel futuro”. A conclusione dell’iniziativa, le cartoline compilate con cura dai ragazzi sono state affrancate, annullate e spedite: un gesto semplice ma denso di significato, che ha unito tradizione e partecipazione civica in una mattinata di festa, emozione e memoria.