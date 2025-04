Continua senza sosta l’attività di controllo da parte dei carabinieri forestali di Napoli sull’intero territorio provinciale. Negli ultimi giorni, i militari di Casamicciola Terme, con il supporto del personale del Cabs, hanno scoperto un nuovo episodio di caccia illegale nel comune di Barano d’Ischia, in località Fiaiano. Durante un sopralluogo in un’area rurale, i militari hanno individuato, all’interno di un orto, sette trappole del tipo “sep” – dispositivi metallici a scatto simili a trappole per topi – piazzate a terra e armate con camole, utilizzate come esca per attirare e catturare furtivamente esemplari di avifauna selvatica, in particolare appartenenti all’ordine dei passeriformi, protetti dalla legge.

Attraverso una visura catastale, i carabinieri hanno identificato il proprietario del fondo, il quale ha riferito che l’orto è utilizzato esclusivamente dal padre, un uomo di 80 anni residente nella zona, che ha poi ammesso le proprie responsabilità, riconoscendo di aver piazzato lui stesso i congegni per la cattura illegale. L’azione, oltre a costituire una violazione delle normative in materia di protezione della fauna selvatica, si configura anche come attività venatoria in periodo di chiusura generale, aggravata dall’uso di mezzi non consentiti. I militari hanno dunque proceduto al sequestro delle trappole e alla denuncia dell’uomo all’Autorità Giudiziaria competente.