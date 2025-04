Sorpresi con 10 chili di asparagi: 4 denunciati nel Parco del Vesuvio

Nell’ambito delle attività di controllo e tutela del patrimonio ambientale, i carabinieri del reparto Parco Nazionale del Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio hanno eseguito un sequestro di circa 10 chilogrammi di asparagi selvatici (Asparagus acutifolius), raccolti illecitamente nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, precisamente nel comune di Ercolano. Protagonisti della raccolta non autorizzata quattro persone provenienti dal Salernitano, sorprese dai militari intenti a raccogliere il prodotto del sottobosco in una zona vincolata da norme stringenti di tutela ambientale. I quattro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e sanzionati con una multa complessiva di 800 euro, in base a quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Il prodotto sequestrato, essendo commestibile e deperibile, è stato donato – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – alla “Provincia religiosa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di Don Orione”, con sede a Ercolano, operativa nell’assistenza a persone fragili e in difficoltà. L’attività si inserisce in un più ampio piano di vigilanza ambientale messo in campo dai carabinieri forestali per contrastare la raccolta illegale e il danneggiamento delle specie vegetali protette all’interno dell’area vesuviana, una zona ad altissimo valore naturalistico e soggetta a vincoli di conservazione. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco in aree forestali percorse da incendi per almeno tre anni, al fine di permettere la rigenerazione naturale dell’ecosistema. I controlli – fanno sapere i militari – proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto in questo periodo primaverile in cui il fenomeno della raccolta indiscriminata di erbe spontanee e prodotti selvatici tende ad aumentare.