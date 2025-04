Ha vissuto attimi di puro terrore una donna di 55 anni, minacciata dal proprio figlio di appiccare il fuoco all’abitazione se non gli avesse consegnato del denaro. L’episodio si è consumato all’ora di pranzo, all’interno dell’appartamento di famiglia a Cancello e Arnone, nel Casertano quando il giovane, un 22enne già noto per comportamenti violenti, ha tentato di dar fuoco alla casa con l’alcol. La donna, rientrata a casa accompagnata da una vicina, è stata accolta da un forte odore di alcol. In pochi istanti ha scoperto il figlio in preda all’ira: dopo aver sfondato la porta della cucina con una spranga, stava cospargendo carta assorbente di liquido infiammabile, pronto a incendiare il tavolo e i fornelli. Alla sua vista, il giovane ha cominciato a urlare e a minacciarla con l’accendino in mano, pretendendo denaro.

Terrorizzata e ormai esasperata, la madre ha chiamato il 112. In pochi minuti i carabinieri della stazione locale sono intervenuti e hanno trovato il ragazzo ancora in stato di agitazione, con l’accendino tra le mani e la bottiglia d’alcol nelle vicinanze. Dopo una breve mediazione, i militari sono riusciti a disarmarlo e ad allontanare ogni pericolo. Durante il successivo racconto ai carabinieri, la donna ha rivelato che le richieste di soldi e le aggressioni verbali e fisiche da parte del figlio andavano avanti da tempo. I militari, dopo aver raccolto la denuncia, hanno tratto in arresto il 22enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.