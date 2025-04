Nuovo tentativo di occupazione abusiva in un appartamento comunale nel quartiere di Piscinola, a Napoli. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano, dove una donna aveva forzato la porta d’ingresso di un alloggio Erp di proprietà del Comune, insediandosi senza titolo. L’immobile in questione era già stato oggetto, pochi mesi fa, di uno sgombero per la presenza di precedenti occupanti abusivi. L’intervento degli agenti ha consentito di ripristinare rapidamente la legalità: la donna è stata identificata e deferita all’Autorità Giudiziaria, mentre l’appartamento è stato sequestrato. A tutela del patrimonio pubblico, l’ingresso dell’alloggio è stato nuovamente murato per evitare ulteriori intrusioni, in attesa dell’assegnazione regolare ai legittimi aventi diritto.