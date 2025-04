Una tragedia ha sconvolto la tranquilla quotidianità di un condominio nel cuore di Torre Annunziata. Un uomo di 91 anni si è tolto la vita dopo aver aggredito la moglie con un martello, colpendola alla testa. È accaduto in serata in un’abitazione al quinto piano di uno stabile in via Carminiello nella città oplontina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano avrebbe improvvisamente colpito la moglie, 78enne, procurandole un grave trauma cranico. Dopo il gesto, si sarebbe lanciato dal balcone del proprio appartamento, precipitando nel vuoto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, attirati dalle urla e dal successivo tonfo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Torre Annunziata e i sanitari del 118: l’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma cosciente. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato all’estremo gesto. Gli inquirenti stanno ascoltando i vicini e i familiari per ricostruire eventuali segnali pregressi di disagio o conflitti all’interno della coppia.