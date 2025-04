I carabinieri forestali di Napoli, nell’ambito di un servizio di controllo per la tutela dell’ambiente e la lotta agli illeciti nel ciclo dei rifiuti urbani e speciali, hanno intensificato le verifiche nella “Terra dei Fuochi”. Durante l’operazione, i carabinieri hanno individuato un calzaturificio abusivo nel comune di Casandrino, deferendo il legale rappresentante e il socio dell’azienda per il reato di gestione illecita di rifiuti. L’attività veniva svolta senza alcuna autorizzazione ambientale e in assenza del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per garantire la sicurezza dei lavoratori.

SMALTIMENTO ILLCECITO E IMPIANTI NON A NORMA – L’indagine ha rivelato che il calzaturificio smaltiva abusivamente gli scarti della produzione di calzature, senza alcun rispetto per le normative vigenti. Inoltre, l’impianto utilizzato per abbattere le emissioni in atmosfera operava senza l’autorizzazione prevista dalla Regione Campania.

SICUREZZA ASSENTE E 14 OPERAI IN NERO – Oltre alle violazioni ambientali, i carabinieri hanno accertato gravi irregolarità lavorative. Dei 15 lavoratori presenti nello stabilimento, 14 risultavano in nero. Intervistati dagli investigatori, gli operai hanno confermato di non aver mai firmato un contratto, di non aver effettuato visite mediche né di aver partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza.

DENUNCE E SEQUESTRO – Alla luce delle violazioni riscontrate, i militari hanno denunciato il rappresentante legale e il socio dell’azienda per violazione della normativa in materia ambientale. La documentazione è stata inoltre trasmessa all’Ispettorato del Lavoro, che provvederà a sanzionare le irregolarità legate ai lavoratori in nero. L’intero stabilimento, compreso l’impianto di abbattimento delle emissioni e l’area di stoccaggio dei rifiuti, è stato sequestrato.