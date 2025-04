Pomeriggio di autentico terrore a Castel Volturno, dove il crollo improvviso di un muro perimetrale ha causato il ferimento di quattro persone, una delle quali in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in viale Giovan Battista Foggini, all’altezza di una villetta a due piani. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il muro del terrazzo al secondo piano ha ceduto improvvisamente, precipitando nel giardino sottostante dove alcune persone erano sedute a tavola. Il crollo ha travolto i presenti, lasciando feriti quattro di loro. Uno dei feriti è stato classificato in codice rosso ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pineta Grande insieme agli altri tre coinvolti.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta: una proveniente dal distaccamento di Mondragone e l’altra dalla sede centrale, supportate anche da un’autoscala per raggiungere in sicurezza il terrazzo crollato. Le operazioni di soccorso sono state rapide ed efficaci. Dopo l’evacuazione dei feriti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, per permettere ai tecnici di effettuare i rilievi statici e valutare la stabilità dell’intera struttura. Resta ora da chiarire la dinamica esatta del cedimento: non si esclude al momento nessuna ipotesi, dal deterioramento strutturale al sovraccarico del terrazzo. Sul luogo dell’incidente sono attesi anche gli ispettori del Comune per ulteriori verifiche.