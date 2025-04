Una notte di fuoco e paura tra Portici ed Ercolano, dove un giovane ha dato vita a una serie di incendi dolosi prima di essere arrestato dalla Polizia di Stato. Il protagonista della vicenda è un 20enne napoletano con precedenti di polizia, fermato in flagranza di reato dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano. Tutto è iniziato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Polizia, che ha allertato una pattuglia per un incendio in piazzale De Lauzieres, a Portici. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un cassonetto di raccolta indumenti usati avvolto dalle fiamme, con il rogo che si stava estendendo a un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno domato l’incendio e segnalato un episodio simile avvenuto poco prima a Ercolano, dove un altro cassonetto era stato dato alle fiamme. A quel punto, gli agenti si sono messi sulle tracce del possibile piromane. L’intuizione si è rivelata corretta: in via delle Madonnelle, a Ercolano, hanno sorpreso un uomo mentre appiccava il fuoco a dei rifiuti posizionati al centro della strada. Il giovane, colto sul fatto e trovato in possesso di un accendino, è stato immediatamente bloccato. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricondurre al 20enne anche l’incendio scoppiato poco prima in piazzale De Lauzieres. Per questi motivi, il giovane è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso plurimo.