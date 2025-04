Task force in strada contro il sacchetto selvaggio a Torre Annunziata. L’amministrazione comunale, in sinergia con la società di igiene urbana Prima Vera, ha dato il via a un’azione mirata di controllo e repressione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. I primi risultati non si sono fatti attendere: 5 persone sono state sanzionate per conferimento illecito di rifiuti. L’operazione è condotta dagli operatori di Prima Vera e dagli agenti della Polizia Municipale, che stanno setacciando le aree cittadine maggiormente colpite dal fenomeno. Ogni sacco abbandonato viene aperto e ispezionato alla ricerca di elementi utili a risalire ai responsabili. “Stiamo controllando a tappeto tutti i bustoni – ha dichiarato Eugenio Piscino, amministratore di Prima Vera – e attraverso i documenti rinvenuti all’interno stiamo individuando gli incivili”. Una strategia a più livelli, come spiegano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore all’Ambiente Daniele Carotenuto: “L’amministrazione è in campo e sta facendo la propria parte. Alcune persone sono già state individuate grazie alle videocamere di sorveglianza, ma gli occhi elettronici non bastano. Per questo abbiamo deciso di potenziare i controlli con una task force sul territorio, che verifica il contenuto dei sacchi abbandonati. Nessuno deve restare impunito”.