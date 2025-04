Una giornata di festa si è trasformata in tragedia per una famiglia di Pozzuoli in gita in Irpinia per celebrare la Pasqua. Una donna di 74 anni è morta improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in un agriturismo in località Scampata, nel territorio del comune di Ariano Irpino. Il dramma si è consumato poco prima dell’ora di pranzo, mentre la signora si trovava insieme ai suoi familiari. Improvvisamente si è accasciata al suolo, priva di sensi. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno provato a rianimarla, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e informato la Procura di Benevento. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all’ospedale “San Pio” di Benevento per gli accertamenti del caso.