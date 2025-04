Tragedia in Irpinia: ottantenne precipita in un pozzo e muore

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia a Sant’Angelo dei Lombardi. Erano da poco passate le 18:30 di venerdì quando un drammatico incidente ha spezzato la vita di una ottantenne, precipitata in un pozzo profondo circa 7-8 metri situato nel giardino della sua abitazione, in contrada San Pietro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lioni e Montella, coordinate dalla Sala Operativa del comando provinciale di Avellino. Al momento del recupero, per la donna non c’era già più nulla da fare. In contrada sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi e i volontari delle Misericordie di Montella e Sant’Angelo, che hanno supportato le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi principale resta quella di un tragico incidente domestico.