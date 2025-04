Le operazioni di scrutinio sono ancora in corso, ma i dati parziali parlano chiaro: la Federazione Uil scuola Rua si avvia a confermarsi come la sigla sindacale più rappresentativa nel territorio scolastico nolano e vesuviano. Con circa 2000 voti raccolti complessivamente, la federazione ha ottenuto un importante 53% delle preferenze nel Distretto 030 e il 35% nel Distretto 032, raggiungendo un dato aggregato che supera il 45% rispetto al totale delle altre liste.

A commentare il risultato è il segretario territoriale Mario Arcangelo Rozza, che ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Un’affermazione per nulla scontata – sottolinea – che conferma la nostra organizzazione come la più rappresentativa sul territorio. Ancora una volta i lavoratori della scuola hanno dimostrato forte senso di appartenenza ai nostri valori, riconoscendo in noi competenza, professionalità e serietà. Di nuovo abbiamo saputo fare la differenza, tutti insieme”.

Un successo che, secondo la segreteria territoriale, è frutto di un lavoro costante e condiviso, costruito giorno per giorno sul campo: Il nostro ringraziamento va a tutti i candidati, ai componenti delle commissioni elettorali e dei seggi, e a tutti coloro che hanno scelto di nuovo di affidarsi alla nostra squadra” A firmare idealmente questa vittoria anche i nomi di Lucia Rozza, Serafino De Ponte, Salvatore Cozzolino, Giacomo Meo, Mario Arcangelo Rozza e tutti i colleghi impegnati quotidianamente nelle sedi Uil, protagonisti di un risultato che si traduce in rappresentanza, tutela e prossimità per il personale scolastico.