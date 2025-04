Vento forte in Irpinia, 86enne travolto da una lamiera: è grave

Il forte vento che da questa mattina soffia con intensità sull’Irpinia ha già provocato danni e disagi in diverse aree della provincia di Avellino. Gli episodi più significativi si sono registrati a Torrioni e a Villanova del Battista, dove sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Nel primo pomeriggio, a Torrioni, i carabinieri della stazione di Montefusco sono accorsi presso un’abitazione privata dove una copertura in lamiera di fattura artigianale è crollata, molto probabilmente a causa delle violente raffiche di vento. Sotto la struttura è rimasto travolto un anziano di 86 anni, residente del posto. L’uomo è stato soccorso tempestivamente e trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono gravi. Per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, mentre i militari dell’Arma hanno provveduto a sottoporre l’area a sequestro penale.

Un secondo episodio si è verificato quasi in contemporanea a Villanova del Battista, in via Fontana Cocuzza, dove il forte vento ha causato la caduta di un grosso ramo che si è abbattuto su un’autovettura in sosta. In questo caso non si registrano feriti, ma il tratto di strada interessato è attualmente non percorribile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grottaminarda e si attende ora l’arrivo dei vigili del fuoco per il completo ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti.